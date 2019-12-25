На Солдата Корзуна начинается заселение в дом для нуждающихся петербуржцев

Всего в доме 270 квартир – от студий до просторных четырёхкомнатных.

В Петербурге за счёт средств городского бюджета в Кировском районе, на улице Солдата Корзуна, 12, возведен новый многоквартирный дом, который уже готовится принять первых жильцов.

Как рассказала пресс-служба Жилищного комитета, 10-ти этажный дом построен с учётом современных стандартов: здесь оборудованы подвал с защитным сооружением гражданской обороны и технический этаж, установлены 9 лифтов, 9 лестничных клеток. Для удобства маломобильных петербуржцев 6 секций оснащены вертикальными подъёмниками.

Всего в доме 270 квартир – от студий до просторных четырёхкомнатных. В том числе16 жилых помещений спроектированы и оборудованы специально для тех, кто пользуется креслами-колясками. В этих помещениях сделаны широкие дверные проёмы, просторные коридоры, адаптированные санузлы. Адаптированные квартиры представлены во всех категориях: студии, одно-, двух- и трёхкомнатные.

В конце июня начнётся заселение в дом. Жилые помещения будут предоставлены гражданам, стоящим на учёте как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в соответствии с действующим законодательством.

Ранее благодаря прокуратуре семья с ребенком-инвалидом переехала в новую квартиру в Петербурге.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета