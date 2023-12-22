Прокуратура обязала администрацию Фрунзенского района провести ремонт в квартире для детей-сирот

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

После вмешательства прокуратуры администрация Фрунзенского района проведет ремонт в квартире для детей-сирот. Об этом сообщила районная прокуратура.

Прокуратурой было установлено, что администрация не провела ремонт в одной из квартир, которую предполагается позднее предоставить детям-сиротам. С целью защиты жилищных прав детей-сирот прокурор Фрунзенского района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию района и СПб ГКУ "Жилищное агентство Фрунзенского района" обязанности провести ремонт в квартире и перевести жилое помещение в специализированный жилищный фонд для дальнейшего представления лицам из числа детей-сирот.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Также Пулково приобретет 20 трапов по поручению прокуратуры.

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