Пулково приобретет 20 трапов по поручению прокуратуры

Проверка в аэропорту прошла после обращений о длительном наземном обслуживании самолетов.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура потребовала устранить нарушение прав пассажиров в аэропорту Пулково. Об этом рассказали в пресс-службе Север-Западной транспортной прокуратуры 14 марта.

Проверка в аэропорту прошла после обращений о длительном наземном обслуживании самолетов. Установлено, что прибывающие в Петербург пассажиры долгое время ожидали высадку. Технологические графики трапов не соблюдались из-за отсутствия необходимого количества исправной техники. Например, 23 декабря прошлого года при высоком пассажиропотоке из 31 в рабочем состоянии находилось только 21 устройство.

Прокуратура внесла представление генеральному директору ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы". В результате вмешательства надзорного органа проведены ремонтно-восстановительные работы техники. Помимо этого, аэропорт закупит дополнительно 20 трапов.

Сейчас Пулково эксплуатирует 33 трапа.

Ранее на Piter.TV: в Пулково можно будет проголосовать на выборах президента России.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры