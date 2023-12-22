В Пулково можно будет проголосовать на выборах президента России

В Пулково петербуржцы смогут проголосовать за президента России. В бюллетене будут четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий. Избирательный участок откроют на первом этаже терминала. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В аэропорту можно будет проголосовать за кандидатов. Оставить свой голос можно в зоне прибытия № 2. Участок будет работать 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.
До 11 марта подайте заявление о включении в список избирателей по месту вашего нахождения, указав избирательный участок № 1416 (Пулковское шоссе, д. 41, лит. 3А).
Пресс-служба аэропорта Пулково
Создать заявление можно в любом МФЦ, территориальной или участковой избирательной комиссии (ТИК, УИК), на Госуслугах. Для участия в выборах нужен российский паспорт.
Ранее мы писали, что на выборах президента РФ в Петербурге будут присутствовать общественные наблюдатели из Вьетнама и Индии.
Фото: Piter.tv
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