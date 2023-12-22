На выборах президента РФ в Петербурге будут присутствовать общественные наблюдатели из Вьетнама и Индии

Иностранные гости посетят город после всемирного фестиваля молодёжи.

Председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный поделился с "Петербургским дневником" информацией о том, что Петербург примет молодых людей из Индии и Вьетнама. Иностранные гости посетят город после всемирного фестиваля молодёжи.

По словам Заставного, для каждого региона РФ будет назначена иностранная делегация в рамках культурного шефства, взаимодействия и дружбы. С Вьетнамом у Петербурга уже существуют долгосрочные и важные планы сотрудничества. Также проходит плотное взаимодействие с делегацией из Индии, которая будет представлена на фестивале в составе 400 человек.

После 7 марта, 10 тыс. иностранных участников фестиваля посетят выставку "Россия" на ВДНХ. После этого они отправятся в 30 городов России из Москвы. Заставный отметил, что многие молодые люди выразили желание посетить выборы президента РФ в качестве общественных наблюдателей. Их просьба будет удовлетворена.

Ранее мы сообщили о том, что проголосовать за президента можно будет на Московском и Ладожском вокзалах Петербурга.

Фото: Piter.TV