Новые стандарты внешнего вида курьеров ввели в Петербурге

Новые правила требуют от курьеров аккуратного внешнего облика, наличия одежды и оборудования с отражателями света, четких идентификационных знаков на одежде, сумках и транспорте.

15 июля вступило в силу постановление Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, устанавливающее новые стандарты внешнего вида курьеров, их экипировки и транспортных средств при осуществлении доставки товаров в городе, пишет "Петербургский дневник".

Новые правила требуют от курьеров аккуратного внешнего облика, наличия одежды и оборудования с отражателями света, четких идентификационных знаков на одежде, сумках и транспорте. Запрещается размещать на транспортных средствах любые элементы, способные ухудшить восприятие идентификационного номера.

Комитет по транспорту ранее утвердил перечень территорий, закрытых для перемещения курьеров на электрических самокатах и велосипедах, включая модели с электроприводом. Ограниченные зоны сосредоточены преимущественно в центральных районах Петербурга, таких как Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный районы, а также зеленые пространства и парковые зоны.

С 1 июля введены ограничения на передвижение курьеров на электротранспорте и велосипедах, закрепленные постановлением губернатора Петербурга Александра Беглова от 25 июня. Документ регламентирует максимальную скорость курьеров и владельцев индивидуального транспорта на тротуарах, пешеходных участках и зонах отдыха, ограничивая её пределами 10 километров в час, а также выделяет места, где такая деятельность запрещена полностью.

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Фото: Piter.TV