Штрафы для водителей петербургских автобусов за использование телефона могу увеличить в 10 раз

Существующие санкции недостаточно эффективны для предотвращения нарушений водителями автобусов, несущих особую ответственность за жизнь и здоровье пассажиров.

Алексей Цивилев, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, предложил увеличить штрафы для водителей автобусов, пользующихся телефоном во время движения, с текущих 1,5 тыс. руб. до 15 тыс. руб. Соответствующее письмо направлено в Департамент государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта.

По мнению депутата, существующие санкции недостаточно эффективны для предотвращения нарушений водителями автобусов, несущих особую ответственность за жизнь и здоровье пассажиров. Цивилев призвал к дифференцированным наказаниям и увеличению штрафов за подобные нарушения до десяти раз, вплоть до 15 тыс. рублей. Подобное решение предлагается применять и к другим серьезным нарушениям ПДД, таким как проезд на красный свет, превышение скорости, несоблюдение правил обгона и маневрирования, а также эксплуатация транспортных средств с техническими дефектами.

Член Общественной палаты России Александр Холодов выразил мнение, что существующая норма о запрете разговора по телефону давно утратила актуальность и требует модернизации.

Ранее в Петербурге объяснили правила регулировки кондиционеров в транспорте.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга