В Петербурге объяснили правила регулировки кондиционеров в транспорте

Перевозчики напоминают, что изменение температуры в салоне возможно только при остановке автобуса для безопасности движения.

Транспортные операторы Санкт-Петербурга опубликовали рекомендации по использованию кондиционеров в общественном транспорте в период летней жары. Как пояснили в АО "Третий парк", пассажиры могут просить водителей отрегулировать температуру только во время стоянки автобуса — это требование связано с обеспечением безопасности движения.

Специалисты подчёркивают необходимость сохранения герметичности салонов при работе климатических систем, поскольку открытые окна снижают эффективность охлаждения. Для оперативного устранения неполадок организована горячая линия, куда можно сообщить о проблемах, указав номер маршрута и идентификатор транспорта.

Комитет по транспорту продолжает мониторить соблюдение температурного режима. В июле инспекторы зафиксировали 459 случаев нарушений нормативов при 3,2 тысячах проверок. Пассажиры могут сообщать о некомфортных условиях перевозки по специальным телефонам обратной связи.

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