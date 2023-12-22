Проголосовать за президента можно будет на Московском и Ладожском вокзалах Петербурга

Избирательные участки будут работать в течение всех трех дней голосования с 8:00 до 20:00.

На выборах Президента России избиратели смогут проголосовать на Московском и Ладожском вокзалах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Если вы планируете путешествия в дни голосования на выборах Президента России (15,16,17 марта), то сможете сделать свой выбор на временных участках на Московском и Ладожском вокзалах Петербурга. ОЖД

Избирательные участки будут работать в течение всех трех дней голосования с 8:00 до 20:00. Для голосования необходим паспорт гражданина РФ и статус учтенного заявления, поданного заранее по месту жительства в МФЦ, территориальной избирательной комиссии или на портале "Госуслуги".

Избирательный участок № 2272 на Московском вокзале будет располагаться в Мраморном зале. На Ладожском вокзале избирательный участок № 972 будет находиться в помещении над кассами АО "Федеральная пассажирская компания".

В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента РФ. Голосование пройдет с 27 февраля по 3 марта.

Фото: ОЖД