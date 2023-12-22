Голосование пройдет с 27 февраля по 3 марта.

В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента РФ. Об этом заявила журналистам председатель регионального избиркома Марина Захарова.

Голосование в Херсонской области началось 27 февраля и продлится до 3 марта. Сам процесс поделят на два этапа. В рамках первого будут голосовать избиратели на 93 избирательных участках в Алешкинском, Верхнерогачикском, Горностаевском, Геническом, Каланчакском, Новотроицком муниципальных округах, а также в городском округе Новая Каховка.

Ранее Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах.

Видео: Telegram / Таврия. Новости Херсонской области