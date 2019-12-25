В США прокомментировали результаты гуманитарной миссии в Херсонской области.

Первая леди США назвала успешной гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области и выразила признательность Москве и Киеву за сотрудничество в рамках соглашения о режиме прекращения огня в регионе. Соответствующее заявление супруга американского президента-республиканца Дональда Трампа Мелания сделала в социальных сетях. Иностранка рассчитывает, что проведенная миссия может быть основной для дальнейшего прочного мира между Россией и Украиной.

Миссия прошла успешно, обеспечена доставка жизненно важной помощи в регион и эвакуация около 800 человек. От имени Америки я выражаю признательность России и Украине за их лидерство и сотрудничество в рамках соглашения о прекращении огня в Алешках. Мелания Трамп, первая леди в США

Мелания Трамп подтвердила отправку в Алешки журналистов из США в качестве наблюдателей.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / MELANIA TRUMP