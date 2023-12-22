Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отказ российского лидера Владимира Путина от участия в предвыборных дебатах. Об этом он рассказал журналистам.
В Кремле прокомментировали новость о том, что в ЦИК РФ получили отказ Путина участвовать в совместных агитационных мероприятиях. Песков отметил, что россияне имеют возможность видеть его выступления фактически на ежедневной основе. Напомним, выборы президента РФ пройдут с 15-го по 17 марта.
Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что перед визитом Путина в Ереван потребуются гарантии армянской стороны.
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