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Песков: перед визитом Путина в Ереван потребуются гарантии армянской стороны

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В Кремле прокомментировали членство Армении в Международном уголовном суде.

Перед визитом президента РФ Владимира Путина в Ереван потребуются гарантии армянской стороны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали членство Армении в Международном уголовном суде после ратификации Римского статута МУС. По словам Пескова, новая реальность "не может не иметь негативного влияния" на двусторонние отношения Москвы и Еревана.

Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров. Этот вопрос еще предстоит решать в рамках двустороннего диалога, на что мы и настроены.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что в США не хотят, чтобы американцы узнали истинное мировоззрение Путина.

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Теги: визит, владимир путин, дмитрий песков, ереван, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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