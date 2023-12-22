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Песков: в США не хотят, чтобы американцы узнали истинное мировоззрение Путина

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По его словам, президент РФ послал месседж не только США, но и международной аудитории.

В США не хотят, чтобы американцы узнали истинное мировоззрение президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По его словам, глава государства послал месседж не только США, но и международной аудитории. Он подчеркнул, что в Вашингтоне назвали интервью американского журналиста Такера Карлсона с Путиным ненужным, а также настоятельно рекомендуют его не читать.

Им не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступным для простых американцев.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков заявил, что Западу повезло, что Карлсон не задавал Путину острых вопросов

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: дмитрий песков, интервью, пресс-секретарь президента россии, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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