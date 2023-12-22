Песков: Западу повезло, что Карлсон не задавал Путину острых вопросов

В Кремле отметили, что все темы интервью были обозначены весьма корректно.

Западу повезло, что американский журналист Такер Карлсон не задавал президенту РФ Владимиру Путину острых вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По его словам, в первых откликах на интервью были обвинения в том, что Карлсон не задал ни одного острого вопроса. Песков считает, что западной аудитории повезло, что журналист не стал сильно обострять. Также официальный представитель Кремля добавил, что все темы интервью были обозначены весьма корректно.

Потому что, если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди, многим это могло бы не понравиться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков заявил, что Карлсон сам предложил интервью с Путиным.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН