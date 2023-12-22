Песков: Карлсон сам предложил интервью с Путиным

По его словам, в Кремле изучили материалы и аудиторию журналиста перед тем, как принять решение.

Американский журналист Такер Карлсон сам предложил интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По его словам, Карлсон вышел на власти с предложением взять интервью у главы государства. Песков подчеркнул, что в Кремле изучили его материалы и аудиторию перед тем, как принять решение.

Пришли к выводу действительно рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился на это. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков рассказал об атаках на сайт Кремля.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН