Песков рассказал об атаках на сайт Кремля

В Москве оценили киберугрозы для сайтов российских властей.

В Кремле затруднились сказать о том, вызвало ли интервью американского журналиста Такера Карлсона особое внимание хакеров к официальному сайту российского лидера Владимира Путина (президент.рф или kremlin.ru), на котором оно было размещено вскоре после публикации на онлайн-ресурсах самого иностранного корреспондента. Соответствующее заявление в рамках комментария для информационного агентства ТАСС сделал официальный представитель администрации главы государства Дмитрий Песков. Чиновник отметил, что ежедневно на онлайн-ресурсы властей осуществляются десятки попыток от хакеров.

Ежесуточно в течение года. И сильные DDoS-атаки бывают, и атаки с целью получить контроль над сайтом и так далее. Поэтому службы работают круглосуточно, целостность сайта, безопасность обеспечивается в должной мере. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Эксперт добавил, что сейчас ему сложно оценить, усилились ли атаки извне на информационную и иные системы России в преддверии выборов президента. Это связано с тем, что за последние два года попытки проделать брешь и в разных системах находятся на максимальном уровне, такие попытки не прекращаются вне зависимости от избирательного процесса.

Песков рассказал о главной цели интервью Путина Карлсону.

Фото и видео: Telegram / ТАСС