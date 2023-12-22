Песков рассказал о главной цели интервью Путина Карлсону

В Кремле объяснили, зачем главе страны нужно было общаться с американским журналистом.

За первые сутки интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным набрало больше 150 млн просмотров в одной только социальной сети X. Однако широкий интерес аудитории для Москвы еще "не значит" поддержку. Соответствующее заявление в рамках комментария для информационного агентства ТАСС сделал официальный представитель администрации главы государства Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что Кремлю сложно противостоять Белому дому в пропагандистском плане, так как англосаксы различными способами владеют всеми крупнейшими вещателями и газетами мира. В связи с этой ситуацией интервью иностранцу стало хорошей возможностью донести до общественности позицию РФ.

Нам главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать. Владимир Путин, президент РФ

Дмитрий Песков уверен в том, что власти США и без интервью президента России Такеру Карлсону прекрасно знают все основные посылы Москвы. В Кремле заметили, что речь идет не о незнании с их стороны позиции, а о вопросе желания выйти на переговорный трек.

Песков: интервью Путина Карлсону будут обсуждать не один день.

Фото и видео: Telegram / ТАСС