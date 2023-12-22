Песков рассказал о главной цели интервью Путина Карлсону

За первые сутки интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным набрало больше 150 млн просмотров в одной только социальной сети X. Однако широкий интерес аудитории для Москвы еще "не значит" поддержку. Соответствующее заявление в рамках комментария для информационного агентства ТАСС сделал официальный представитель администрации главы государства Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что Кремлю сложно противостоять Белому дому в пропагандистском плане, так как англосаксы различными способами владеют всеми крупнейшими вещателями и газетами мира. В связи с этой ситуацией интервью иностранцу стало хорошей возможностью донести до общественности позицию РФ.
Нам главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать.
Владимир Путин, президент РФ
Дмитрий Песков уверен в том, что власти США и без интервью президента России Такеру Карлсону прекрасно знают все основные посылы Москвы. В Кремле заметили, что речь идет не о незнании с их стороны позиции, а о вопросе желания выйти на переговорный трек.
Песков: интервью Путина Карлсону будут обсуждать не один день.
Фото и видео: Telegram / ТАСС
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