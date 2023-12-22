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Песков: интервью Путина Карлсону будут обсуждать не один день

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По его словам, сам приезд Карлсона в Россию вызывает резонанс в США.

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будут обсуждать не один день. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, сам приезд Карлсона в Россию вызывает резонанс в США. Песков отметил, что интервью с президентом всегда ждут, смотрят и анализируют. Также официальный представитель Кремля выразил уверенность, что Карлсон вряд ли нуждается в защите со стороны Москвы.

Ранее Песков заявил, что Кремль получает много заявок на интервью с Путиным.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, такер карлсон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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