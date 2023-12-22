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Песков: Кремль получает много заявок на интервью с Путиным

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По его словам, заявки поступают и западных СМИ, которые не могут похвастаться попытками выглядеть беспристрастными.

Кремль получает много заявок на интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, американский журналист Такер Карлсон высказал ложное мнение о том, что ни один западный журналист не захотел брать интервью у Путина. Он подчеркнул, что в Кремль поступает много заявок на интервью с главой государства, в том числе от западных СМИ, которые не могут похвастаться попытками выглядеть беспристрастными.

Конечно же, никакого желания общаться с такими средствами массовой информации нет, да и вряд ли в этом есть смысл, вряд ли от этого может быть какая-то польза.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков призвал определить тех, кто стоял за взрывами на "Северных потоках".

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, интервью, пресс-секретарь президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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