Песков: Кремль получает много заявок на интервью с Путиным

Кремль получает много заявок на интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, американский журналист Такер Карлсон высказал ложное мнение о том, что ни один западный журналист не захотел брать интервью у Путина. Он подчеркнул, что в Кремль поступает много заявок на интервью с главой государства, в том числе от западных СМИ, которые не могут похвастаться попытками выглядеть беспристрастными.
Конечно же, никакого желания общаться с такими средствами массовой информации нет, да и вряд ли в этом есть смысл, вряд ли от этого может быть какая-то польза.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков призвал определить тех, кто стоял за взрывами на "Северных потоках".
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