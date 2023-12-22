Он подчеркнул, что в Кремле ожидают результаты расследования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал определить тех, кто стоял за взрывами на "Северных потоках". Об этом он заявил журналистам.

По словам Пескова, ситуацию на "Северных потоках" следует называть диверсией, которую нельзя оставлять без определения исполнителей и заказчиков. Он подчеркнул, что в Кремле ожидают результаты расследования, о которых ранее сообщили в Швеции.

Россия неоднократно запрашивала данные, но ими никто не делился. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков рассказал, чему будет посвящен визит Путина в Турцию.

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