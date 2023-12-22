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Песков рассказал, чему будет посвящен визит Путина в Турцию

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В Кремле назвали Турцию важным партнером России в сфере торговли и экономики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, чему будет посвящен планируемый визит российского лидера Владимира Путина в Турцию. Об этом он сообщил журналистам.

Песков назвал Турцию важным партнером России в сфере торговли и экономики. Он подчеркнул, что во время визита главы государства в Турцию будут обсуждаться все нюансы торгово-экономических отношений. Также представитель Кремля подтвердил, что проблема расчетов между странами из-за санкций США тоже будет на повестке дня.

Ранее Песков прокомментировал возможность интервью Путина журналисту Карлсону.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, президент россии, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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