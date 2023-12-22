Песков прокомментировал возможность интервью Путина журналисту Карлсону

Американский журналист был замечен 3 февраля в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом он заявил журналистам.

По данным Telegram-канала Mash, Карлсон прибыл в Москву, а 3 февраля был замечен в Большом театре на балете "Спартак". Ранее бывший журналист телеканала Fox News говорил о желании пообщаться с Путиным. Песков отметил, что многие иностранные журналисты приезжают в Россию каждый день, и в Кремле это приветствуют.

Что касается возможных интервью президента, в том числе и зарубежным СМИ, в настоящий момент нам нечего сообщить. Если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков заявил, что службы безопасности знают, что делать, когда Путин за рулем.

Видео: Telegram / СМОТРИ