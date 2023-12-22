Песков: службы безопасности знают, что делать, когда Путин за рулем

По его словам, глава государства сам ездит по территории Константиновского дворца.

Службы безопасности знают, что делать, когда президент РФ Владимир Путин за рулем. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Официальный представитель Кремля рассказал о недавней совместной поездке главы государства и президента Белоруссии Александра Лукашенко, когда состоялась их встреча в Петербурге. По его словам, Путин сам ездит по территории Константиновского дворца. Песков подчеркнул, что все службы безопасности знают, как себя вести в подобных ситуациях.

Ранее Песков прокомментировал заявления политиков в Европе о войне с Россией.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН