По его словам, европейские страны специально продолжают "лепить врага".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления политиков в Европе о войне с Россией. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По его словам, европейские страны специально продолжают "лепить врага", чтобы оправдывать увеличение расходов, которые выделяет ЕС для Украины. Также Песков отметил, что Германия является экономическим мотором организации, а сектора немецкой экономики начали терять свою конкурентоспособность.

И, конечно, на этом фоне лучше всего отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием этого имиджа. И здесь, конечно, лучше нас, наверное, в их понимании никого нет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков сравнил Нуланд с Клинтон.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН