Песков сравнил Нуланд с Клинтон

В Кремле прокомментировали недавние заявления госсекретаря США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил госсекретаря США Викторию Нуланд с бывшим госсекретарем Хилари Клинтон. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Песков прокомментировал слова Нуланд о том, что России обещают "милые сюрпризы" на поле боя на Украине. По его словам, неуместно укладывать понятия "милый" и "поле боя" в один ассоциативный ряд.

Вы помните госпожу Клинтон, как она заливалась смехом, когда она видела окровавленного Каддафи. Видимо, там за океаном так принято, у нас все по-другому. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее в Кремле дали характеристику отношению США к России.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН