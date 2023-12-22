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В Кремле дали характеристику отношению США к России

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Дмитрий Песков рассказал о попытках США сложить с себя ответственность.

Американская администрация при лидере Джо Байдене сохраняет враждебное отношение к России во всех проявлениях. Власти в Москве это знают, поэтому находятся начеку. Соответствующее заявление сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Чиновник объяснил, что Белый дом пытается "чудесным образом" переложить финансовое бремя по поддержке ВСу с себя на европейские государства. В частности, Евросоюз взял международное обязательство по передаче киевскому режиму 50 миллиардов евро.

Посмотрим, как будут дальше американцы выкручиваться, так, чтобы самим ничего не тратить, только зарабатывать. Но в любом случае они сохраняют свое такое враждебное отношение. Наш президент знает, что делать. А СВО продолжается.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

США продолжают провоцировать Киев на продолжение конфликта, заявил Песков.

Фото и видео: Telegram / Зарубин

Теги: военная помощь, дмитрий песков, евросоюз, кремль, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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