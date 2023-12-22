Дмитрий Песков оценил слова Виктории Нуланд "о сюрпризах" для России на поле боя.

В американской администрации продолжают провоцировать киевский режим на продолжение регионального конфликта, однако эти действия все равно не смогут повлиять на ход и исход специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Что касается сюрпризов, да, США, являясь прямым участников этого конфликта, сохраняя и повышая степень своей прямой вовлеченности в этот конфликт, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что заместитель американского государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд во время своей рабочей поездки в Киев сообщила прессе о том, что передаваемые США Вооруженным силам Украины высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже находятся в пути.

Визиты Нуланд в Киев добром не кончаются, заявил Песков.

Фото и видео: Telegram / Зарубин