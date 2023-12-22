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Визиты Нуланд в Киев добром не кончаются, заявил Песков

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В Кремле отреагировали на слова сотрудницы Госдепа о "сюрпризах", которые получит Кремль.

Рабочие визиты заместителя американского государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктории Нуланд в Киев добром не кончаются. Соответствующее заявление сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Корреспондент опубликовал в собственном Telegram-канале отрывок из ответа чиновника, сделанного для телевизионной программы. В Москве добавили, что предпочитают не комментировать высказывания иностранки, так как лучше всего это могут сделать сотрудники министерства по иностранным делам.

Как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь

Песков: в Кремле известно о финансовых ограничениях турецких банков на транзакции с Россией.

Фото и видео: Telegram / Зарубин

Теги: виктория нуланд, госдеп, дмитрий песков, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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