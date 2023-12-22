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Песков: в Кремле известно о финансовых ограничениях турецких банков на транзакции с Россией

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Он отметил, что ограничения вызваны "беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением".

В Кремле известно о финансовых ограничениях турецких банков на транзакции с Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва находится в диалоге с Анкарой и обсуждает эти проблемы. Песков отметил, что ограничения вызваны "беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением", которое США оказывает на Турцию и ее компании.

Есть понимание, что подобное давление не должно мешать развитию нашего сотрудничества, наших двусторонних отношений, которое отвечает интересам народов двух стран.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее мы сообщали, что Песков прокомментировал информацию о возможной отставке Залужного.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: банки, дмитрий песков, кремль, ограничения, пресс-секретарь президента россии, финансы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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