Песков прокомментировал информацию о возможной отставке Залужного

По его словам, проблемы на фронте приводят Украину к росту противостояния внутри страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, в Кремле следят за ситуацией с Залужным и тем, кто сменит его на посту главкома украинских войск. Песков отметил, что у киевского режима много проблем из-за провала контрнаступления, а проблемы на фронте приводят Украину к росту противостояния внутри страны.

Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал "небезынтересным" улучшение прогноза МВФ по росту ВВП РФ.

Видео: Telegram / РИА Новости