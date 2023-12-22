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Песков прокомментировал информацию о возможной отставке Залужного

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По его словам, проблемы на фронте приводят Украину к росту противостояния внутри страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, в Кремле следят за ситуацией с Залужным и тем, кто сменит его на посту главкома украинских войск. Песков отметил, что у киевского режима много проблем из-за провала контрнаступления, а проблемы на фронте приводят Украину к росту противостояния внутри страны.

Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал "небезынтересным" улучшение прогноза МВФ по росту ВВП РФ.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: валерий залужный, вооруженные силы украины, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, слухи
Категории: Лента новостей, Новости России,

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