Песков назвал "небезынтересным" улучшение прогноза МВФ по росту ВВП РФ

В Кремле оценили аналитику иностранных экспертов относительно экономических показателей страны.

В Кремле назвали улучшение прогноза Международного валютного фонда по росту российского уровня ВВП до 2,6 процентов в 2024 году и на 1,1 процент в 2025 году "любопытной информацией". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 января сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник прокомментировал изменения в оценке МВФ в сторону улучшения.

Вы видите, что очень большой идет спред в прогнозах и у наших ведомств, и у Минэкономразвития, и у Центробанка, и у международных финансовых структур. Поэтому это говорит о том, что потенциал для прогнозирования сейчас сужен. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Согласно приведенным данным МВФ, ВВП РФ увеличился в 2023 году на три процента.

Песков: у Путина мало времени на предвыборные мероприятия.

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