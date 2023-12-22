Песков: у Путина мало времени на предвыборные мероприятия

У президента России Владимира Путина не так много времени на предвыборные мероприятия. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, график главы государства является основным приоритетом. Песков посоветовал обратиться по вопросам предвыборных мероприятий в кандидатский штаб Путина.
Президентский график ни на день не останавливается – региональные поездки, встречи, посещение крупных мероприятий постоянно присутствуют в графике.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков рассказал, как совмещает отцовство и работу.
Фото: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все