Песков: у Путина мало времени на предвыборные мероприятия

По его словам, график главы государства является основным приоритетом.

У президента России Владимира Путина не так много времени на предвыборные мероприятия. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, график главы государства является основным приоритетом. Песков посоветовал обратиться по вопросам предвыборных мероприятий в кандидатский штаб Путина.

Президентский график ни на день не останавливается – региональные поездки, встречи, посещение крупных мероприятий постоянно присутствуют в графике. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков рассказал, как совмещает отцовство и работу.

Фото: Telegram / СМОТРИ