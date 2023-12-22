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Песков: у Путина мало времени на предвыборные мероприятия
Сегодня, 13:07
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Песков: у Путина мало времени на предвыборные мероприятия

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По его словам, график главы государства является основным приоритетом.

У президента России Владимира Путина не так много времени на предвыборные мероприятия. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, график главы государства является основным приоритетом. Песков посоветовал обратиться по вопросам предвыборных мероприятий в кандидатский штаб Путина.

Президентский график ни на день не останавливается – региональные поездки, встречи, посещение крупных мероприятий постоянно присутствуют в графике.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков рассказал, как совмещает отцовство и работу.

Фото: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, президент россии, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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