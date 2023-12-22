По его словам, иногда приходится жертвовать семейными делами ради работы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как совмещает отцовство и работу. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Песков назвал счастьем возможность преодолевать все проблемы, связанные с рождением и воспитанием детей. По его словам, "вряд ли стоит усложнять то, что не так сложно". Он также подчеркнул, что иногда приходится жертвовать семейными делами ради работы, однако добавил, что дети важнее, чем работа.

Внутренне обижаются. Они понимают, они привыкают, но обида есть. По мере того, как они взрослеют, они потом эти обиды начинают изливать, раскатывать. Становится стыдно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков ответил на вопрос о поставках газа через Украину.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН