В Кремле рассказали об изменении в логистике для европейских поставок.

Отсутствие транзита российского природного газа через территорию Украины приведет к изменению логистических цепочек. В настоящее время существуют альтернативные маршруты поставок в европейский регион, но они во многом уже заняты. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 января сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков.

Там вопрос, как туда будет попадать этот газ. Безусловно есть существующие маршруты, связанные с Турцией, вы знаете. Есть поставки сжиженного газа, столь востребованные сейчас... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что информационное агентство "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в правительстве киевского режима сообщило читателям, что власти страны не собираются продлевать договор о транзите российского газа в Европу. Данный документ истекает в конце 2024 года. Затем транзит ресурсов будет возможен исключительно в том случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.

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