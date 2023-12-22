Песков: Россия не отказывается от требований нейтральности Украины

В Кремле прокомментировали статью The Bloomberg.

Сообщение информационного агентства The Bloomberg о якобы готовности России отказаться от требований по Украине о ее невступлении в НАТО и нейтральном статусе государства абсолютно не соответствует действительности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 января сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков.

Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что авторы издания Bloomberg выступили с утверждениями о том, что Москва сейчас якобы зондирует возможность проведения переговоров с американской администрацией о мирном урегулировании кризиса вокруг Украины. В частности, журналисты считают, что Москва могла бы рассмотреть возможность снять требования к киевскому режиму отказаться от членства в НАТО и нейтральном статусе.

Песков: поездка Путина в Калининград — не месседж странам НАТО.

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