Песков: поездка Путина в Калининград — не месседж странам НАТО

В Кремле объяснили причину, по которой президент посещает регионы страны.

Поездка российского президента Владимира Путина в Калининград - это не "месседж" странам НАТО, а обычная работа главы государства по развитию страны в рамках посещения регионов. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 января сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Таким образом в Кремле прокомментировали вопрос о том, какое послание Москва хочет донести в связи с предстоящим рабочим визитом политика.

А главное это не месседжы посылать, а то, что он делает уже много лет, - работает над развитием нашей страны и наших регионов, развивает экономику, проекты социально-экономического развития отдельно взятых регионов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Путин пока не решил, как будет голосовать на выборах президента.

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