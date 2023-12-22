Песков: Путин пока не решил, как будет голосовать на выборах президента

Президент России Владимир Путин пока не решил, как будет голосовать на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.
Отвечая на вопрос, каким способом будет голосовать Путин – электронно или в избирательном участке, Песков отметил, что об этом пока рано говорить. Напомним, выборы президента РФ пройдут с 15-го по 17 марта.
Ранее Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ ролика на русском языке.
Видео: Telegram / SHOT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все