Песков: Путин пока не решил, как будет голосовать на выборах президента

Представитель Кремля отметил, что об этом пока рано говорить.

Президент России Владимир Путин пока не решил, как будет голосовать на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.

Отвечая на вопрос, каким способом будет голосовать Путин – электронно или в избирательном участке, Песков отметил, что об этом пока рано говорить. Напомним, выборы президента РФ пройдут с 15-го по 17 марта.

Ранее Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ ролика на русском языке.

Видео: Telegram / SHOT