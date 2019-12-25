Робособаки смогут доставлять товары петербуржцам прямо до дверей квартир

Запустить такую доставку в городе планируют в ближайшие 3 года.

В Санкт-Петербурге планируют запустить доставку товаров с помощью роботов-собак. Такие устройства смогут привозить заказы не только к подъездам, но и непосредственно к дверям квартир. О планах рассказал генеральный директор ООО "Инстамарт Сервис" (сервис "Купер") Павел Глухов на заседании комиссии Законодательного собрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

По словам Глухова, робособаки смогут передвигаться со скоростью до 7 км/ч. Их технические возможности позволят подниматься и спускаться по лестницам многоквартирных домов. Максимальная грузоподъемность такого курьера составит 10 кг.

Стоимость доставки с помощью робота, как ожидается, будет сопоставима с оплатой услуг обычного курьера. Глухов отметил, что внедрение такой технологии особенно актуально на фоне острой нехватки сотрудников.

Глава транспортной комиссии ЗакСа Алексей Цивилев сообщил, что депутаты согласовали запуск доставки с использованием робособак. По данным "Делового Петербурга", такие устройства могут появиться на улицах города в ближайшие 3 года.

Ранее мы сообщали, что в Мурино столкнулись робот-доставщик и Toyota.