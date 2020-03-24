Робот-доставщик и Toyota столкнулись в Мурино

У иномарки повредился бампер, а у доставщика отвалилось колесо.

В Мурино в Ленобласти произошло ДТП с участием машины и робота-доставщика. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Живем в Мурино | м. Девяткино" 21 мая.

Авария случилась на улице Шувалова. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 300 не пропустил робота, который пересекал пешеходный переход. По данным "Фонтанки", у иномарки повредился бампер, а у доставщика отвалилось колесо. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный угнал фургон с пивом на Пискаревском проспекте и попал в ДТП. На повороте на проспект Мечникова, предварительно, нетрезвый водитель врезался в столб. Злоумышленник скрылся, его разыскивают сотрудники полиции.

Фото: Telegram / Живем в Мурино | м. Девяткино