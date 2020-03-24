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Робот-доставщик и Toyota столкнулись в Мурино
Сегодня, 20:29
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Робот-доставщик и Toyota столкнулись в Мурино

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У иномарки повредился бампер, а у доставщика отвалилось колесо.

В Мурино в Ленобласти произошло ДТП с участием машины и робота-доставщика. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Живем в Мурино | м. Девяткино" 21 мая. 

Авария случилась на улице Шувалова. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 300 не пропустил робота, который пересекал пешеходный переход. По данным "Фонтанки", у иномарки повредился бампер, а у доставщика отвалилось колесо. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный угнал фургон с пивом на Пискаревском проспекте и попал в ДТП. На повороте на проспект Мечникова, предварительно, нетрезвый водитель врезался в столб. Злоумышленник скрылся, его разыскивают сотрудники полиции. 

Фото: Telegram / Живем в Мурино | м. Девяткино 

Теги: дтп, мурино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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