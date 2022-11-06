Неизвестный угнал фургон с пивом на Пискаревском проспекте и попал в ДТП

На повороте на проспект Мечникова, предварительно, нетрезвый водитель врезался в столб.

Проводится проверка по факту ДТП с угнанным автомобилем на Пискаревском проспекте в Петербурге.

По данным АН "Оперативное прикрытие", накануне днем во время разгрузки фургона с пивом в пустую кабину сел мужчина в военной форме и уехал. На повороте на проспект Мечникова, предварительно, нетрезвый водитель врезался в столб. Машина серьезно повредилась, а злоумышленник скрылся.

Преступника разыскивают, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что на Кольцевой автодороге между Кудрово и Янино столкнулись фура с пивом и "легковушка". Все содержимое вылилось на проезжую часть. В результате аварии никто не пострадал.

Видео: Telegram / Конкретно.ру