На КАД между Кудрово и Янино столкнулись фура с пивом и "легковушка"

По предварительным данным, пострадавших нет.

На Кольцевой автодороге Петербурга в Ленобласти произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях утром 22 апреля.

Авария случилась на 47-м километре внутреннего кольца трассы, между Янино и Кудрово. Полуприцеп фуры от столкновения "порвало", там находились пивные напитки. Все содержимое вылилось на проезжую часть.

По предварительным данным, пострадавших нет, пишет 78.ru. На месте происшествия собралась пробка. Все детали случившегося выясняются.

Фото: "Яндекс.Карты"

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