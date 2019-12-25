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Журналист Боуз указал на важность заявления Путина о готовности к войне
Сегодня, 12:15
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Журналист Боуз указал на важность заявления Путина о готовности к войне

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В Ирландии сообщили о посыле, который глава России передал западникам.

На Западе указали на важность заявления российского президента Владимира Путина о том, что Москва не хочет войны с европейским региональным сообществом, но при этом готова к такому развитию событий. Соответствующей информацией со своими подписчиками поделился ирландский журналист Чей Боуз через социальные сети. Иностранец оценил слова главы Кремля на пресс-конференции, организованной по результатам саммита "Россия-Африка". Политический лидер упомянул перед СМИ, что если конфликт зайдет слишком далеко, то победителей в нем не будет.

Европа всегда узнает цену конфронтации с Россией самым жестким из возможных способов.

Чей Боуз, иностранный корреспондент

"Для своих же": На Западе Зеленскому напомнили о его планах после ударов ВС РФ.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Chay Bowes

Теги: владимир путин, евросоюз, чей боуз
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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