В Ирландии сообщили о посыле, который глава России передал западникам.

На Западе указали на важность заявления российского президента Владимира Путина о том, что Москва не хочет войны с европейским региональным сообществом, но при этом готова к такому развитию событий. Соответствующей информацией со своими подписчиками поделился ирландский журналист Чей Боуз через социальные сети. Иностранец оценил слова главы Кремля на пресс-конференции, организованной по результатам саммита "Россия-Африка". Политический лидер упомянул перед СМИ, что если конфликт зайдет слишком далеко, то победителей в нем не будет.

Европа всегда узнает цену конфронтации с Россией самым жестким из возможных способов. Чей Боуз, иностранный корреспондент

"Для своих же": На Западе Зеленскому напомнили о его планах после ударов ВС РФ.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Chay Bowes