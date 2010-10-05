Журналист из Ирландии раскритиковал действия главы киевского режима по отношению к своей стране.

На Украине сейчас происходят события, которые президент Владимир Зеленский хотел и пытался воплотить в России. Об этом в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

Западный эксперт прокомментировал пожары и взрывы на объектах логистической инфраструктуры в ряде украинских городов после ударов армии России.

То, чего Зеленский желал для России, он сделал для своих же. Чей Боуз, журналист

В понедельник 31 августа российские войска нанесли массированные удары по складским центрам на Украине. В итоге, были уничтожены три комплекса с БПЛА и военными грузами. Также ударные беспилотники поразили торгово-логистический центр "Заммлер Склад" в Борисполе. Объект использовался украинцами для хранения военных грузов, которые страны ЕС поставляли ВСУ.

Ранее мы сообщали, что США отказали Зеленскому в предоставлении ВСУ ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Фото: YouTube / Офіс Президента України