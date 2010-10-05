На Украине сейчас происходят события, которые президент Владимир Зеленский хотел и пытался воплотить в России. Об этом в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.
Западный эксперт прокомментировал пожары и взрывы на объектах логистической инфраструктуры в ряде украинских городов после ударов армии России.
То, чего Зеленский желал для России, он сделал для своих же.
Чей Боуз, журналист
В понедельник 31 августа российские войска нанесли массированные удары по складским центрам на Украине. В итоге, были уничтожены три комплекса с БПЛА и военными грузами. Также ударные беспилотники поразили торгово-логистический центр "Заммлер Склад" в Борисполе. Объект использовался украинцами для хранения военных грузов, которые страны ЕС поставляли ВСУ.
Ранее мы сообщали, что США отказали Зеленскому в предоставлении ВСУ ракет-перехватчиков для систем Patriot.
Фото: YouTube / Офіс Президента України
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