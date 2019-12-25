Снежный штаб готовится к первым снегопадам в Ленобласти

До конца недели в регионе проверят готовность коммунальной техники.

В Ленинградской области к зимнему сезону начал подготовку региональный Снежный штаб. Вице-губернатор региона Евгений Барановский поручил Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству поручили проверить готовность муниципалитетов к уборке снега и наладить взаимодействие коммунальных и дорожных служб.

По словам Барановского, обращения жителей помогают выявлять проблемные территории, чтобы оперативно подключать к их уборке муниципальные администрации, управляющие компании и дорожные организации. Как отметил вице-губернатор, отдельного внимания требуют территории, по которым больше всего было получено жалоб в прошлом сезоне.

До конца недели в Ленобласти проверят состояние коммунальной техники и готовность уборочных бригад, а также сформируют запасы противогололедных материалов и определить маршруты вывоза снега и площадки для его складирования.

Кроме того, комитету предстоит организовать взаимодействие с управляющими компаниями, дорожными службами и администрациями поселений. Такие меры обеспечаь своевременную уборку дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта и подходов к социальным учреждениям.

Ранее мы сообщали, что в прошлом году "Снежный штаб" Ленобласти получил меньше жалоб на уборку, чем в 2024.

Фото: Правительство Ленобласти