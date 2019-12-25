Спрос на семейную ипотеку смещается из Петербурга и Москвы в регионы

В первой половине 2026 года их доля составляла около 25 %.

Спрос на семейную ипотеку в России постепенно перераспределяется в пользу регионов за пределами столичной агломерации. В октябре на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область пришлось 17 % общероссийского спроса на программу. Об этом сообщили в аналитическом центре ДОМ.РФ.

Для сравнения, в первом полугодии 2026 года на эти 4 региона приходилось около 25 % спроса на льготные жилищные кредиты. Таким образом, за несколько месяцев их совокупная доля сократилась на 8 процентных пунктов.

По данным аналитиков, в октябре банки и заемщики постепенно приспосабливались к обновленным условиям государственной программы. Количество выдаваемых кредитов увеличивалось на протяжении месяца. Если с 5 по 11 октября банки выдали 2,7 тыс. займов, то в период с 26 октября по 1 ноября показатель достиг 4,6 тыс.

При этом результат последней недели оказался на 27 % ниже среднего уровня выдач за июль и август, когда спрос оставался умеренным и не был связан с новостями об изменении условий программы.

В ДОМ.РФ ожидают, что адаптация к новым правилам продолжится в ноябре. По прогнозу аналитиков, еженедельно банки будут выдавать около 5–5,5 тыс. семейных ипотечных кредитов.

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Фото: Piter.tv