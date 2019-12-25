Председателем Комитета по сохранению культурного наследия стала Юлия Крипатова

Юлия Игоревна — историк, выпускница СПбГУ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил Юлию Крипатову председателем Комитета по сохранению культурного наследия 47-го региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Юлия Игоревна — историк, выпускница СПбГУ. Как ученый и исследователь она принимала участие в проекте "Без срока давности", для которого собирала архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Работала над созданием мемориала в Зайцево: по инициативе Юлии и её коллег скульптурные композиции выполнены на основе архивных документов, собранных из 22-х регионов страны.

На новом посту Юлия Крипатова продолжит работу по сохранению памятников архитектуры — в регионе их насчитывается почти 5000. Также в ее ведение переходит управление деятельностью трех десятков областных музеев.

Фото: правительство Ленобласти