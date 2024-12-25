С 2025 года под охрану в Петербурге взяли более 600 зданий советского периода

Для повышения точности реставрационных работ город внедряет современные технологии.

С начала 2025 года в Петербурге государственную охрану получили свыше 600 зданий советской эпохи, которые ранее не имели такого статуса. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

В перечень защищенных объектов вошли памятники конструктивизма и сталинского ампира. Еще 15 исторических построек получили статус вновь выявленных памятников.

Для повышения точности реставрационных работ город внедряет современные технологии. Цифровое сканирование и 3D-моделирование позволяют специалистам сохранять даже незначительные элементы исторического декора. При восстановлении фасадов и интерьеров архитекторы опираются на архивные фотографии и чертежи для максимального соответствия первоначальному облику.

Важную роль в процессе сохранения наследия играют частные инвесторы. Среди крупнейших проектов — реконструкция бывших "Крестов" и фабрики "Торнтон", а также работа с дачей Фаберже в Левашово и Провиантскими складами в Пушкине. Для привлечения бизнеса власти сформировали понятные правила взаимодействия с собственниками, что особенно актуально для объектов за пределами центральных охранных зон.

Ранее Беглов поздравил Петергоф с 305-летием уникальной водной системы.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга