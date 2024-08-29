Беглов поздравил Петергоф с 305-летием уникальной водной системы

Ансамбль из 150 фонтанов и четырех монументальных каскадов до сих пор работает без единого насоса, используя лишь естественный перепад высот.

Сегодня, 20 августа, Петербург отмечает знаковую дату – 305 лет со дня запуска фонтанов в Петергофе. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Уникальный гидротехнический комплекс был спроектирован выдающимся инженером-гидравликом Василием Туволковым и впервые запущен 20 августа 1721 года под личным руководством императора Петра Великого.

Ансамбль из 150 фонтанов и четырех монументальных каскадов до сих пор работает без единого насоса, используя лишь естественный перепад высот. Каждую секунду в воздух выбрасывается около 1100 литров воды. Сложнейшая система каналов общей протяженностью 40 километров признана шедевром мировой инженерии.

Губернатор подчеркнул, что город бережно хранит это наследие: по чертежам XVIII века восстановлен Верхний сад, обновлены скрытые коммуникации и проведена научная реставрация фонтанов "Тритон" и "Солнце". В 2024 году в ведение Петербурга перешли 19 объектов водоподводящей системы федерального значения.

Беглов пожелал сотрудникам музея-заповедника новых профессиональных успехов, а жителям и гостям Петербурга – вдохновения от встреч с этим уникальным комплексом.

Ранее мы сообщили о том, что "Петергоф" временно закрыл свои парки из-за непогоды.

Фото: Piter.TV