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Дом Романова в Ушково может стать памятником
Сегодня, 12:22
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Дом Романова в Ушково может стать памятником

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Здание представляет собой одну из немногих сохранившихся в этой части Курортного района дореволюционных построек и является ярким примером деревянного зодчества и дачной архитектуры эпохи модерна.

Дом Романова на Сосновой улице в поселке Ушково рекомендовано включить в перечень выявленных объектов культурного наследия. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал это решение первым шагом к взятию старинной постройки под охрану государства.

Как уточнила пресс-служба Смольного, здание представляет собой одну из немногих сохранившихся в этой части Курортного района дореволюционных построек и является ярким примером деревянного зодчества и дачной архитектуры эпохи модерна. Сам глава Северной столицы добавил, что загородная жизнь петербуржцев прошлых поколений – это значимая часть истории и культуры города.

Следующим этапом процедуры станет государственная историко-культурная экспертиза. В ходе исследования специалистам предстоит детально изучить объект и установить автора архитектурного проекта здания.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный вручил почётные звания реставраторам города.

Фото: Правительство Петербурга 

Теги: культурное наследие, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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